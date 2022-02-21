Власти Беларуси грозят Западу контрмерами за техническое расширение санкций

Евросоюз под видом неких технических корректировок де-факто расширил санкции в отношении режима Лукашенко, заявил сегодня МИД РБ, пообещав адекватные ответные меры/

"Чиновники ЕС, возможно, не без участия лоббистов, используя самими же ими созданные бюрократические лазейки под видом неких технических корректировок, де-факто расширили санкции в отношении Беларуси", - говорится в комментарии МИД РБ.

"Еврочиновники провернули все "под сукном" без созыва руководящих политических органов ЕС. По сути - вот он очередной санкционный пакет, хоть и присыпанный для маскировки некими техническими регламентами", - сетует МИД.

По данным ведомства, в результате в санкционный пакет попали два новых юридических лица, а "возможности оспаривания всех введенных ограничительных мер в суде ЕС были специально усложнены".

Решение о новых рестрикциях в отношении Беларуси было принято 18 февраля.

"Понятно, что этот шаг направлен на продолжение циничного и хладнокровного плана по ухудшению благосостояния белорусов, нанесению ущерба нашим субъектам хозяйствования и их работникам", - сказано в комментарии.