Сыну Бабарико продлили содержание под стражей на 2 месяца

Белорусские власти продлили сыну Виктора Бабарико срок содержания под стражей ещё на 2 месяца, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Эдуард Бабарико будет до 14 апреля находится в СИЗО, если это решение не будет отменено.

Ранее, сыну Виктора Бабарико предъявили новые обвинения в разжигании вражды и организации массовых беспорядков, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Статус Эдуарда Бабарико по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов остается неизвестным.