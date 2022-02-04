Политзаключенный Владимир Мацкевич объявил голодовку

Политзаключенный Владимир Мацкевич начал голодовку: первые 10 дней философ собирается голодать на воде, но если его требования не выполнят, он перейдет к сухой голодовке.

Политзаключенный требует изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить дату суда.

Мацкевич находится под стражей в СИЗО на «Володарке» с 4 августа 2021 года по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

У Мацкевича уже есть опыт длительной голодовки, сообщает DW. В 2006 году он 23 дня голодал вместе с прихожанами церкви "Новая жизнь", протестуя против ее принудительного выселения. Тогда власти отменили свое решение.