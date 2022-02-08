В Беларуси введут «заочное» производство по делам в отношении находящихся вне страны граждан

В уголовный процесс предлагается ввести "заочное" производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси.

"Тех, кто совершил или совершает особо опасные преступления, предусмотренные национальным законодательством", - уточнил сегодня Лукашенко на заседании Совбеза.

"Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом "спрятаться" за границей", - добавил пенсионер.