Сальдо внешней торговли Беларуси в 2021 году составило $3,77 млрд.

Внешнеторговый оборот Беларуси в 2021 году вырос на 30,7% и составил $94,751 млрд., сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 32,5% до $49,262 млрд., импорт – на 28,9% до $45,4897 млрд. Положительное сальдо внешней торговли в 2021 году выросло до $3,772 млрд. с $1,899 млрд. в 2020 году.

Внешняя торговля товарами выросла на 34,1% и составила 78,839 млрд. Импорт товаров вырос на 31% до $39,815 млрд., экспорт – на 37,4% до 39,024 млрд. Отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $791,1 млн. с $1993 млн. в 2020 году.

Ростом внешнеторгового оборота и положительным сальдо Беларусь в первую очередь обязана росту мировых цен на основную линейку белорусского экспорта – нефтепродукты, калий и продовольствие.

Внешняя торговля услугами в 2021 году выросла на 16,3% до $15,913 млрд. Экспорт услуг вырос на 16,5% до $10,238 млрд., импорт – на 15,9% до $5,675 млрд. Положительное сальдо торговли услугами выросло до $ 4,563 млрд. с $3,891 млрд. в 2020 году.