Последнее обновление: 10.02.2022 13:44

МВД РБ доверило ГУБОПиК протоколы о нарушениях при получении иностранной помощи

Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях делегированы руководителям и сотрудникам ГУБОПиК и управлений по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции, следует из приказа МВД РБ №26 от 31 января 2022 года.

Приказ принят в развитие декрета №7 от 8 ноября 2021 года, которым введена административная ответственность за получение и использование иностранной безвозмездной помощи в случаях, запрещенных законодательством. Согласно декрету, право составлять административные протоколы предоставлены сотрудникам Госконтроля РБ.

Физлицам по декрету грозит штраф от 5 до 30 БВ с конфискацией полученной помощи, юрлицам - до 100% от размера помощи с ее конфискацией.



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