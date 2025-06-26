БЖД на июльские праздники назначила более 30 дополнительных поездов

Белорусская железная дорога (БЖД) в период праздничных дней, с 2 по 7 июля 2025 года, назначила 31 дополнительный поезд в межрегиональном и международном сообщениях.

Как сообщает пресс-центр БЖД, в межрегиональном сообщении будет курсировать 21 дополнительный поезд по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Пинск.

В международном сообщении назначено 10 дополнительных поездов для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск-Москва, Минск – Санкт-Петербург и Брест – Санкт-Петербург.