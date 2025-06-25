Китай восстановит 100 фильмов о кунг-фу с применением ИИ

В Китае запустили инициативу на $14 млн по восстановлению 100 классических фильмов о боевых искусствах с участием Брюса Ли, Джеки Чана и Джета Ли.

Для этого применят искусственный интеллект, пишет Variety.

Китайский фонд кино в рамках Шанхайского международного кинофестиваля объявил о проекте «Наследие кунг-фу». Работы «Кулак ярости», «Большой босс», «Однажды в Китае» и «Пьяный мастер» подвергнут реставрации с использованием ИИ. Планируется улучшение качества изображения и звука с сохранением целостности оригинального сюжета.

Организаторы охарактеризовали проект как «долгосрочное обязательство по возрождению культурного и кинематографического наследия китайского кино боевых искусств».

«От Брюса Ли до Джеки Чана, от “Крадущегося тигра, затаившегося дракона” до “Войны волков” — эти фильмы продемонстрировали всему миру жизненную силу и дух китайского народа. Они являются нашей кинематографической визитной карточкой для всего мира», - заявил председатель Китайского кинофонда Чжан Цилинь.

На мероприятии состоялась премьера новой картины «Лучшее завтра: киберграница» (A Better Tomorrow: Cyber Border). На всех этапах создания фильма применили искусственный интеллект — от написания сценария до моделирования анимации и рендеринга.

Напомним, в июле 2024 года в Голливуде объявили забастовку из-за применения ИИ.

В октябре Николас Кейдж призвал молодых актеров не поддаваться давлению со стороны работодателей и бороться с использованием ИИ и EBDR для изменения или манипулирования их игрой.