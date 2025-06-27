На границе Беларуси с Евросоюзом огромные очереди транспорта фиксируются на всех направлениях

На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными днями огромные очереди транспорта фиксируются на всех направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 2360 легковушек и 40 автобусов. С понедельника его контрольные службы приняли 34% авто из Беларуси.

При этом 260 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Их сотрудники с понедельника оформили 58% транспорта.

Меньше всего транспорта с начала недели приняли на свою территорию контрольные службы литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — только 14% грузовиков, то есть 2 авто в час.

Перед Шальчининкаем (Бенякони) находятся 460 фур. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси 28% от нормы.

В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) 26 июня с 17:00 сопредельная сторона перестала принимать большегрузы. По имеющейся информации, это связано со сбоем таможенных систем.