В Беларуси появится круглосуточная линия экстренной психологической помощи

На базе Республиканского научно-практического центра психического здоровья скоро откроется Центр экстренной психологической помощи, который будет работать в формате горячей линии. Об этом журналистам рассказала заместитель директора центра по идеологической работе Наталья Громова.

"В ближайшее время на базе нашего учреждения будет организован Центр экстренной психологической помощи. Горячая линия создается для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, чтобы они могли получить всю необходимую помощь", - сказала Громова, которую цитирует БелТА.

Связаться с психологом можно будет по короткому номеру 133.

"Номер будет виртуальный. В зависимости от того, откуда звонит человек, соединение будет происходить с соответствующим регионом", - добавила Наталья Громова.

Звонки будут бесплатными - как с мобильных телефонов, так и со стационарных телефонов. При этом центр будет работать в круглосуточном режиме, а с людьми будут разговаривать квалифицированные специалисты системы здравоохранения.