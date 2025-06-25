На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 3,7 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 въезда в страны ЕС ожидают 1575 фур. Меньше всего грузовиков за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог) — 13% транспорта от нормы. Через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) в Литву проследовало 36% большегрузов», - информирует ведомство.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 53% фур.

Въезда в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 445 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию 43% авто от нормы.

Очередь легкового транспорта сохраняется на въезд в Польшу — 2095 автомобилей. Контрольные службы польского пункта пропуска Тересполь (Брест) приняли 36% легковушек от нормы. За сутки в Литву через погранпереход Шальчининкай (Бенякони) въехал 71% авто.