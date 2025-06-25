Потери магазинов Германии от краж в 2024 году выросли до €5 млрд

Потери розничной торговли в Германии из-за воровства и других незаконных действий в прошлом году достигли исторического максимума, в том числе из-за действий организованной преступности.

Как сообщается в исследовании EHI Retail Institute, магазины недосчитались порядка €4,95 млрд, что на 3% превышает показатель 2023 года.

Общий объем розничных продаж в ФРГ оценивается в €495 млрд.

Подавляющая доля недостачи товаров на складах возникает из-за воровства со стороны клиентов, сотрудников, поставщиков и обслуживающего персонала. Этот показатель вырос в 2024 году до €4,2 млрд (с €4,1 млрд годом ранее), в том числе на воровство покупателей пришлось €2,95 млрд, работников магазинов - €890 млн.

При этом потери из-за действий организованных преступных группировок (обычно это кражи на сумму не менее €1 тыс. за одно правонарушение) увеличились в прошлом году на 5%, отмечается в отчете.

В среднем по всем секторам ритейлеры в настоящее время тратят около 0,33% оборота на меры безопасности. Это приводит к росту цен для покупателей в среднем на 1,5%.

Расчеты EHI Retail Institute основаны на данных 98 компаний розничной торговли с общим объемом продаж около €94,3 млрд в год, которые управляют более 17,4 тыс. магазинов в Германии.