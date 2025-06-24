В РФ таки попытаются создать национальный мессенджер

Путин подписал закон об объединении функционала российских цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое - быть российским юридическим лицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование - обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, представляя документ депутатам, обещал много "интересных и уникальных функций".

"Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - говорил он.

В свою очередь первый зампредседателя комитета по информационной политике Антон Горелкин пояснял, что создается единая госплатформа, которая объединит бизнес, государство и пользователей и позволит решать важные вопросы взаимодействия граждан с государственными сервисами. При этом "ни о каком запрете иностранных мессенджеров речь не идет", утвержал Горелкин.

Есть и международный опыт создания подобных сервисов, добавил депутат. По его словам, "ближайшая аналогия, но не полностью совпадающая с нашим видением, - это We Chat", мобильная китайская коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений.