Верховный суд США одобрил депортацию мигрантов

Верховный суд США открыл путь для депортации мигрантов в третьи страны, отменив вечером в понедельник, 23 июня, предыдущее решение другого суда в Бостоне, который в середине мая приостановил такие депортации.

Запрос на отмену блокировки запросило Министерство юстиции США в своем срочном ходатайстве.

На решение Верховного суда отреагировало Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, назвав его "победой для защиты и безопасности американского народа".

"Если бы эти активисты-судьи добились своего, иностранцы, которые настолько варварски себя ведут, что их собственные страны не хотят принимать обратно, включая осужденных убийц, насильников детей и наркоторговцев, свободно разгуливали бы по американским улицам", - аргументировало свою позицию ведомство.

В заявлении министерства также отмечается, что теперь сотрудники МВБ могут "осуществлять свои законные полномочия" и депортировать иммигрантов без действительных документов "в страну, которая готова их принять". "Запускайте самолеты для депортации", - гласит последняя фраза в этом сообщении.

Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Газета The Washington Post сообщала, что президент намерен за год депортировать из США 1 миллион мигрантов. В США прошли массовые протесты против антимиграционных рейдов.