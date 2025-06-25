Франция угрожает компании Tesla штрафами за "обманчивую коммерческую практику"

Французские органы по борьбе с мошенничеством требуют от дочерней компании Tesla прекратить "обманчивую коммерческую практику". Об этом сообщает France 24.

Проведенное расследование выявило несколько нарушений, наносящих вред потребителям и противоречащих законодательству.

"Агентство по предотвращению мошенничества и защите прав потребителей (DGCCRF) заявило, что его агенты расследовали деятельность французской дочерней компании Tesla в период между 2023 и 2024 годами после того, как на платформу для жалоб потребителей были поданы соответствующие сообщения", - говорится в публикации.

Проверка выявила "обманчивые коммерческие практики по полностью автономному вождению автомобилей Tesla, наличия определенных опций и предложений по обмену автомобилей", - сообщает France 24.

Среди нарушений агентство также назвало задержки с возвратом средств за отмененные заказы, отсутствие информации о месте доставки и неполные договоры купли-продажи.

Tesla получила четыре месяца на устранение нарушений. Ей грозит ежедневный штраф в размере 50 000 евро, если она не прекратит обманчивую коммерческую практику относительно возможности полностью автономного вождения определенных моделей Tesla.

В последние месяцы продажи Tesla в Европе упали из-за старения парка автомобилей, роста конкуренции и недовольства потребителей ролью Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, отмечает France 24.