В пункте пропуска «Бенякони» 26-30 июня будут ремонтировать дорожное покрытие

С 26 июня по 30 июля 2025 года в пункте пропуска «Бенякони» (сопредельный литовский - «Шальчининкай») будет осуществляться ремонт дорожного покрытия на выезд из Беларуси. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«В связи с этим движение выезжающих транспортных средств будет организовано через полосу встречного движения по въездному направлению, о чем будут информировать установленные указатели», - информирует ведомство.

ГТК просит граждан учитывать эту информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.