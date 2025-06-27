Последнее обновление: 27.06.2025 17:46

В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» приостановлен въезд фур

Латвия приостановила въезд фур на единственном доступном для них КПП на границе с Беларусью. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси

«С 15.00 26 июня латвийская сторона в пункте пропуска «Патерниеки» (сопредельный белорусский «Григоровщина») не принимает грузовые транспортные средства, следующие на выезд из Беларуси. По информации сопредельной стороны причиной послужила неисправность программного обеспечения», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что прогнозов на восстановление работоспособности пока не поступало.

Сейчас выезда из Беларуси здесь ожидает 570 грузовиков.

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