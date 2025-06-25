Американский стартап представил технологию, которая позволит хирургам «видеть» ткани сквозь кровь

Калифорнийская компания Ocutrx Technologies заявила о создании технологии, которая позволит хирургам видеть сквозь скопившуюся кровь во время операций.

Система HemoLucence использует ИИ и цифровую объемную реконструкцию для визуализации анатомических структур, скрытых под кровью. По словам разработчиков, технология анализирует поведение света, устраняет рассеяние и воссоздает четкое трехмерное изображение тканей, даже если они находятся под слоем жидкости.

В основе HemoLucence — комплекс алгоритмов, объединяющий математические модели, нейросети и технику de-scattering. Система улавливает свет, отраженный под разными углами, чтобы отличить рассеянное излучение от поглощенного. На основе этих данных ИИ восстанавливает облик скрытых структур.

Во время лабораторных испытаний HemoLucence визуализировала ткани через 3 мм цельной человеческой крови. Разработчики намерены увеличить глубину как минимум до 1,5 см. В компании сообщили, что систему интегрируют в хирургический микроскоп OR-Bot 3D, клинические испытания которого запланированы на 2025–2026 годы.

Медицинские консультанты Ocutrx считают, что технология значительно повысит безопасность хирургических вмешательств: врачи смогут различать сосуды, нервы, источники кровотечения и опухоли без необходимости предварительно очищать операционное поле.

В случае успешных испытаний и одобрения регуляторов HemoLucence может сократить продолжительность операций и повысить точность при сложных вмешательствах.