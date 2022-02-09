Reuters: Белорусская лыжница бежала из страны на фоне репрессий за политические взгляды

Белорусская лыжница сбежала из страны со своей семьей из-за опасения репрессий со стороны властей после того, как ей запретили участвовать в соревнованиях из-за политических взглядов ее семьи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова самой лыжницы Дарьи Долидович и ее отца Сергея Долидовича.

Дарья Долидович и ее семья сейчас находятся в Польше, где спортсменка надеется продолжить тренировки, сообщил Reuters ее отец Сергей Долидович, семикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, который также тренирует дочь.

Как сообщалось, 17-летней Дарье запретили участвовать в соревнованиях. По мнению Сергея и его дочери, это произошло из-за участия отца в протестах против режима Александра Лукашенко в 2020 году.

"Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму", — заявил Сергей Долидович.

Reuters отмечает, что семья Долидович покинула Беларусь на фоне зимних Олимпийских игр в Пекине, где сборная Беларуси находится под пристальным вниманием после того, как спортсменка Кристина Тимановская решила не возвращаться в синеокую во время Игр в Токио летом 2021 года.