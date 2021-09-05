Последнее обновление: 05.09.2021 21:33

Еще одна белорусская спортсменка бежала в Польшу от режима Лукашенко

Чемпион Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова уехала из Беларуси в надежде продолжить спортивную карьеру, выступая за команду Польши.

и надеется начать свою карьеру в качестве представителя Польши, сообщает телеканал Polsat News со ссылкой на PAP. ... Сафронова попросила польские власти предоставить ей и ее партнеру гуманитарные визы.

Сафроновой, которую этим летом не пустили на Олимпийские игры в Токио, намерена тренироваться и соревноваться с национальной сборной Польши по конному спорту, сообщила в воскресенье депутат от оппозиции Джоанна Клужик-Ростковская, передает AP.

По ее словам, исключенной из олимпийской сборной после критики властей спортсменке была предоставлена гуманитарная виза и убежище в Польше.

Клужик-Ростковская и ее муж в середине августа получили гуманитарные визы в польском консульстве во Львове.

Сафронова стала вторым белорусским спортсменом, которому Польша предоставила гуманитарную визу: после критики руководства сборной Беларуси по легкой атлетике, убежище в Польше нашла спринтер Кристина Тимановская.

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