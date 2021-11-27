Власти арестовали счета шахматной школы ФИДЕ в Беларуси

Белорусские власти арестовали банковские счета шахматной школы ФИДЕ, сообщила в Facebook бывший председатель Федерации шахмат Беларуси Анастасия Сорокина.

«Банковские счета шахматной школы ФИДЕ в Беларуси арестованы ... Люди, стремившиеся к руководству Федерации шахмат в Беларуси, полностью потеряли рассудок из-за нездоровых амбиций. Закрывают детскую шахматную школу. Скоро извращенный ум и нулевой интеллект станут символом тех, кто сейчас руководит белорусскими шахматами», - сообщила Сорокина в Facebook.

Сорокина летом 2021 года уехала из Беларуси, поскольку стала одним из подписантов письма спортсменов против насилия и за новые выборы.

Она призвала международное шахматное сообщество поддержать учеников и преподавателей школы, которой пришлось пережить тяжелые времена в связи с пандемией и политической ситуацией в стране.

«Мы потеряли много студентов. Многие семьи также были вынуждены покинуть Беларусь. Но школа продолжала работать вопреки всему… Школа была партнером трех очень успешных чемпионатов мира по шахматам ФИДЕ 2017-2019… Более двух лет школа ведет проект для детей с аутизмом. В нем участвовало более 100 детей, 5 педагогов и руководителей», - напоминает Сорокина.

Она также пишет, что надеялась, что после ее отъезда из Беларуси власти отставят школу в покое.

«Мы все надеялись, что они не тронут школу, что есть какие-то красные линии, которые они не осмелятся пересечь - дети, старики, учителя ... Мы ошибались. У них нет совести, нет чести, только чувство полной безнаказанности», - констатирует Сорокина.