Лукашенко назвал фейком отправку белорусских военных в Сирию

Лукашенко назвал фейком отправку в Сирию белорусских военных, комментируя в том числе и решение правительства РФ об одобрении соответствующего соглашения с Беларусью.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал», - заявил сегодня Лукашенко на заседании Совбеза РБ.

«Единственное, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - утверждает он.

"Грипп хлещет в Минске слева направо. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее. Нет, мы туда вот военных пошлем воевать… Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах».

«Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о размещении гуманитарного воинского контингента Беларуси в Сирии.

"Одобрить представленный Минобороны РФ, согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом, Следственным комитетом и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Беларуси о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 3 февраля 2022 года.

Соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента в оказании гуманитарной помощи Сирии.

Согласно проекту, "белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий". В период пребывания на территории Сирии белорусский воинский контингент размещается в местах дислокации российской авиационной группы.