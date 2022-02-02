NASA допускает сведение МКС с орбиты и ее затопление в Тихом океане в 2031 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) допускает сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты в январе 2031 года с ее последующим затоплением в тихом океане.

Об этом говорится в докладе NASA, обнародованном во вторник, 1 февраля, передает DW.

МКС планируется свести с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты. После этого операторы выполнят включение двигателей на пристыкованных к ней кораблях, благодаря чему станцию можно будет опустить на максимально низкий уровень и обеспечить ее безопасный вход в атмосферу Земли, а затем совершить ее затопление на "Кладбище космических кораблей" в южной части Тихого океана.

Впервые о затоплении МКС заговорили в 2021 году. Тогда же руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент и надеется на цивилизованное завершение работ на станции.

В августе прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в случае выхода из проекта МКС Россия выполнит свои обязательства по организации затопления станции. При этом он сделал акцент на том, что именно российская сторона должна совершить затопление МКС. Об этом есть договоренности с партнерами по NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры о продлении этого срока до 2030 года.