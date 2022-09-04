NASA приняло решение перенести запуск миссии "Артемида 1" к Луне до конца сентября

NASA приняло решение отказаться от запуска сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) к Луне с космическим кораблем "Орион" в текущем стартовом окне (29 августа - 6 сентября), сообщил заместитель главы NASA, руководитель департамента разработки исследовательских систем управления Джим Фри.

"Как вы знаете, текущее стартовое окно закрывается во вторник, и мы не будем осуществлять запуск в течение текущего временного окна", - сообщил Фри в ходе пресс-конференции NASA.

Он подчеркнул, что запуск может состояться в пределах следующих двух стартовых окон (19 сентября - 4 октября и 17 октября - 31 октября). При определении даты старта, помимо готовности ракеты и корабля, специалистам предстоит учесть запуск регулярной пилотируемой миссии Crew Dragon к МКС (Crew-5), который запланирован на 3 октября, и скорректировать график.

Теперь, по словам Фри, управлению скорее всего предстоит вернуть ракету и космический корабль в цех вертикальной сборки для зарядки батарей и прохождения новой сертификации системы прекращения полёта у Космических сил США, которым принадлежит Восточный полигон. При этом он отметил, что NASA может договориться с военным ведомством о продлении срока нахождения ракеты на стартовой площадке, если руководство решит осуществить запуск в конце сентября, передает Интерфакс.

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, однако во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, из-за чего старт пришлось отменить. 3 сентября специалисты вновь попытались совершить запуск ракеты, однако он был снова отменён из-за утечки.

По словам руководителя миссии "Артемида" Майка Сарафина, утечка, зафиксированная в ходе попытки, предпринятой в пятницу, была значительно сильнее той, которую обнаружили инженеры 29 августа.

В рамках тестовой миссии "Артемида 1" космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля "Орион" к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию "Артемида 2", в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль "Орион" с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии "Артемида 3", которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа "Артемида" была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

По данным американских экспертов общества The Planetary Society, NASA разрабатывало ракету-носитель SLS и космический корабль Orion в течение 17 лет. На эти цели агентство потратило около $50 млрд.