NASA выбрало место для посадки лунохода

NASA отправит роботизированный вездеход на поиски потенциальных водных ресурсов у кратера на Южном полюсе Луны.

"Луноход NASA осуществит посадку на территории района Нобиле на Южном полюсе Луны", - говорится в сообщении космического агентства США.

По мнению NASA, рельеф в районе Нобиле больше всего подходит для марсохода VIPER для навигации, коммуникации и определения потенциальных водных и других ресурсов.

Планируется, что в 2023 году Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) приземлится у западного края кратера Нобиле на Южном полюсе Луны, чтобы составить карту и исследовать поверхность и недра региона в поисках воды и других ресурсов.