Последнее обновление: 02.02.2022 15:04

В Минске задержан бывший следователь, ушедший в отставку после выборов

В одном из торговых центров Минска 1 февраля 2022 года был задержан 28-летний бывший следователь Никита Стороженко, уволившийся из Следственного комитета РБ в 2020 году после выборов в связи с несогласием с политикой действующей власти.

Он подозревается в «разжигании вражды группой лиц» по ч. 3 статьи 130 УК РБ, сообщают правозащитники.

В мае 2021 года Стороженко в числе других силовиков, ушедшие в отставку в знак протеста, был лишен указом Лукашенко звания старшего лейтенанта юстиции. После увольнения работал юристом. В апреле 21 года был арестован на 15 суток за «несанкционированное пикетирование».

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