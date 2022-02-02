В Минске задержан бывший следователь, ушедший в отставку после выборов

В одном из торговых центров Минска 1 февраля 2022 года был задержан 28-летний бывший следователь Никита Стороженко, уволившийся из Следственного комитета РБ в 2020 году после выборов в связи с несогласием с политикой действующей власти.

Он подозревается в «разжигании вражды группой лиц» по ч. 3 статьи 130 УК РБ, сообщают правозащитники.

В мае 2021 года Стороженко в числе других силовиков, ушедшие в отставку в знак протеста, был лишен указом Лукашенко звания старшего лейтенанта юстиции. После увольнения работал юристом. В апреле 21 года был арестован на 15 суток за «несанкционированное пикетирование».