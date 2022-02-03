Последнее обновление: 03.02.2022 15:04

Власти Беларуси объявили экстремистским формированием очередной Telegram-чат

Белорусские власти объявили экстремистским формированием группу лиц, объединенных Telegram-чатом «Скрыганова, КАСКАД», сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ.

«… установлено, что информация, размещённая в чате мессенджера Telegram «Скрыганова, КАСКАД» направленна на дискредитацию органов государственной власти и возбуждение социальной вражды и розни, содержит призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников милиции и массовым беспорядкам», - говорится в сообщении.

«В связи с этим … направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеуказанного Telegram-чата экстремистскими материалами, которое удовлетворено. Кроме этого, по инициативе УСК по городу Минску группа граждан, осуществлявшая экстремистскую деятельность посредством этого ресурса признана экстремистским формированием», - сказано в сообщении.

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