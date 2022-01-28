Последнее обновление: 28.01.2022 16:15

Лукашенко назвал два случая, когда будет война

Лукашенко сегодня назвал два условия, при реализации которых Беларусь будет участвовать в войне.

«Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, будет развязана горячая война, мы все как один и даже те, кто не хочет, станем на защиту», - назвал Лукашенко первое условие.

«И второй случай, когда быть войне - если на нашего союзника, на территорию России будет совершена агрессия», - назвал он второе условие.

Лукашенко также сказал, в каком случае на территорию Беларуси будут введены российские войска: «Если будет совершена агрессия (в отношении Беларуси – ред.), здесь будут сотник тысяч российских войск».

Он также предупредил Литву и другие прибалтийские страны, что если они осмелятся на агрессию против Беларуси, то навсегда потеряют независимость.

Лукашенко также заявил, что ставшую «жертвой закулисного торга» «нашу Украину», «мы вернем в лоно славянства».

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