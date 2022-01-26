Силовики два дня подряд обыскивали дом и дачу могилевского правозащитника

Силовики два дня подряд проводят обыски у руководителя Могилевского правозащитного центра Владимира Кравченко, сообщают правозащитные организации.

Во вторник около 11 часов дня директора МПЦ увезли на допрос сотрудники ДФР КГК РБ по Могилевской области.

После допроса сотрудники ДФР вернулись с Кравченко к нему домой, где провели обыск, который длился около четырех часов. Постановление на обыск было выписано центральным аппаратом Следственного комитета и санкционировано замгенпрокурора.

В ходе обыска сотрудники ДФР изъяли буклеты Белорусского Хельсинского Комитета, телеканала "БелСАТ" (признан властями РБ экстремистским формированием) примерно десятилетней давности. Также нашли и изъяли старый детский игрушечный пистолет сына Кравченко чёрного цвета.

И хотя Кравченко пояснил, что пистолет игрушечный и показал им, что он заряжен пластмассовыми пульками, проводившие обыск силовики положили игрушку на стол, обложили найденными буклетами и стали фотографировать.

Днём 26 января на дачу Владимира Кравченко приехали сотрудники ОМОН в боевом облачении и с оружием. После обыска директора МПЦ увезли в неизвестном направлении. Известно, что у него изъяли ноутбук.