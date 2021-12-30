Власти Беларуси объявили экстремистскими материалы правозащитного центра «Весна»

Белорусские власти признали экстремистскими информационные материалы правозащитного центра "Весна", сообщает МВД РБ.

"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Вясна / Правы чалавека ў Беларусi» ее аналогов в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.

«Надеюсь, что признание нашей продукции экстремистской не нанесет вреда волонтерам и нашей работе. Ведь волонтеры не занимаются производством информационных продуктов. Ну и будем менять формат наблюдения. Фактически, это уже меняется», - прокомментировал ситуацию юрист «Весны» Павел Сапелко.