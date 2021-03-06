В Беларуси заведено уголовное дело против ПЦ "Весна"

В Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности правозащитного центра (ПЦ) "Весна".

Об этом сообщил зампред организации Валентин Стефанович, передает DW.

По сведениям Совета ПЦ "Весна", уголовное дело против правозащитников было возбуждено по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В Следственном комитете (СК) Беларуси утверждают, в частности, что ПЦ "Весна" занимается финансированием таких акций.

В рамках уголовного дела уже было проведено несколько допросов. Сейчас следствие ведет обыски в офисах региональных отделений организации, а также в квартирах ее членов. Так, 4 марта прошли обыски у шести волонтеров в Могилеве. Одним из подозреваемых проходит член Совета ПЦ "Весна" Дмитрий Соловьев. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ "Весна" Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, говорится на сайте организации.

По словам Стефановича, об уголовном деле в отношении ПЦ "Весна" было известно уже несколько недель назад, однако лишь сейчас у руководства организации появилась достоверная информация о том, что возбуждено оно было именно по факту деятельности "Весны" и членов правозащитного центра.

Расследование по делу против "Весны" затронуло фактически все региональные отделения организации. "Ситуация будет развиваться дальше. Возможно, подозреваемых, обвиняемых будет больше. Кого-то, может, под стражу возьмут", - полагает правозащитник.

5 марта Совет ПЦ "Весна" опубликовал на своем сайте заявление в связи с ведущимся против организации уголовным делом. В документе подчеркивается, что правозащитная деятельность ПЦ "Весна" полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства, а сам правозащитный центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".

Несмотря на это, на протяжении всех 25 лет своего существования организация "регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования" ее членов, указывают правозащитники.

"Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ "Весна" как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране", - подчеркивают авторы заявления.

"Мы выражаем свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении нашей организации и ее членов. Мы никогда не остановим своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии", - резюмируют они.