В мире число заражений коронавирусом превысило 359,56 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 359561245 (+3774136 сутки) по данным Worldometer на 11:46 26 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5635677 (+12219) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 69044150 (+1221606) человек, из них 95960 (+204) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 284881418 (+2540311) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 73449185 (+443072) случаями заражения, Индия – 40085116 (+285914), Бразилия – 24334072 (+199126), Франция – 17302548 (+501635) и Великобритания – 16047716 (+94326). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 501635, США – 443072, Индия – 285914, Бразилия – 199126, Италия – 186740. Беларусь (1403) – на 92 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 894880, Бразилия – 623901, Индия – 491154, Россия – 327448 и Мексика – 303301. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2611, Индия – 692, Россия – 681, Бразилия – 489, Франция – 467. Беларусь – на 70 (-23) месте.

В Беларуси официально подтверждены 730207 случаев заражения коронавирусом и 5959 смертей.