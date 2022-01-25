В мире число заражений коронавирусом превысило 355,78 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 355787109 (+3581081 сутки) по данным Worldometer на 10:32 25 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5623458 (+8427) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 67822544 (+1128175) человека, из них 95756 (-203) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 282341107 (+2444479) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 72958690 (+465154) случаями заражения, Индия – 39799202 (+255874), Бразилия – 24134946 (+90509), Франция – 16800913 (+108481) и Великобритания – 15953685 (+88447). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 465154, Индия – 255874, Франция – 108481, Испания – 101810, Германия – 90962. Беларусь (1944) – на 80 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 891595, Бразилия – 623412, Индия – 490462, Россия – 326767 и Мексика – 303183. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1193, Россия – 655, Индия – 566, Франция – 393, Италия – 352. Беларусь – на 47 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 728804 случая заражения коронавирусом и 5949 смертей.