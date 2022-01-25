Силовики в Минске арестовали подозреваемого в терроризме

Силовики в Минске арестовали 45-летнего минчанина С., которому инкриминированы «совершение актов терроризма, а также повреждение имущества общеопасным способом», сообщила Генпрокуратура РБ.

«Согласно материалам дела С. 8 января 2022 года привел в действие взрывное устройство, которое ранее установил под кузовом служебного автомобиля Geely Emgrand X7, припаркованного около здания УВД администрации Центрального района г.Минска, чем повредил транспортное средство», - говорится в сообщении.

«Аналогичным способом подозреваемый повредил киоски «Табакерка» вблизи дома 91 по ул.Старовиленский тракт в г.Минске 13 января 2022 года и, как уже установлено, – в октябре 2020 года», - также сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело расследует КГБ Беларуси.