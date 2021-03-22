Власти Беларуси ожидаемо отказались от легального формата Дня воли

ГУВД Мингорисполкома отказалось заключать договор с организаторами Дня Воли, сославшись «неправильный» маршрут, заявленный организаторами, и коронавирус.

Об этом сообщил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, передает tut.by.

В ответе ГУВД за подписью начальника Михаила Гриба сказано, что милиция отклоняет поступившее заявление на заключение договора ввиду наличия ряда объективных причин. Например, в ответе напоминают, что статьей 9 закона «О массовых мероприятиях» установлен запрет на проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов госуправления и др.

В то же время, как сказано в ответе, места проведения заявленных массовых мероприятий примыкают к территориям организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения.

При этом маршрут, который заявляли организаторы, ранее уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской коммуны, 1, митинг на площадке перед Оперным театром.

«При таких обстоятельствах, с учетом заявленного количества участников (от 10 тысяч человек), имеющихся в различных телеграм-каналах призывов к проведению несанкционированных акций, в том числе экстремистского характера, а также наличия ограничений, установленных законом, и необходимости минимизации распространения острых респираторных инфекций, вызванных COVID-19, ГУВД Мингорисполкома отказывает в заключении договора об оказании услуг по охране общественного порядка», — сказано в ответе Михаила Гриба.

Пока ответа от Мингорисполкома на заявку о проведении Дня Воли организаторы не получили, но очевидно, что без договора с милицией он будет отрицательным.

Заявка на проведение Дня Воли была подана от имени трех юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП. По замыслу организаторов, мероприятие должно было представлять из себя шествие, митинг и концерт.