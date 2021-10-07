Генпрокуратура РБ подтвердила атаку на базу ОМОНа с использованием дронов

Генпрокуратура Беларуси подтвердила атаку на базу ОМОНа с использование дронов в сентябре 2021 года

Ранее в сети появилось видео, как неизвестные с помощью дрона сбросили две канистры с зажигательной смесью на базу ОМОНа в Минске

«В сентябре 2021 года имел место акт терроризма с применением БПЛА», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

В этой связи генпрокурор РБ Андрей Швед заявил об отсутствии в стране «надлежащего правового регулирования использования беспилотных летательных аппаратов» и предложил премьеру Головченко разработать новые нормативные требования для использования БПЛА.

В частности, Генпрокуратура предлагает установить нормативные требования к сертификации и учету БПЛА и их операторов; определить порядок оборота БПЛА с учетом их взлетной массы и назначения использования; предусмотреть ответственность за несоблюдение вводимых требований.

Генпрокуратура также сообщила, что еще в августе 2018 года над территорией Заславского водохранилища в Минском районе на высоте около 900 метров при заходе на посадку зафиксировано опасное сближение Boeing-737-500 ОАО «Авиакомпания «Белавиа» с БПЛА, оператор которого не установлен.

В сообщении также упоминается о «многочисленных фактах противоправного использования таких устройств» в 2020-21 годах.