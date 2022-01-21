Замглавы «Белаэронавигации» назвал обвинения США из-за Ryanair чушью и давлением

Заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Олег Казючиц, которого Минюст США обвинил в терроризме из-за принудительно посадки самолета Ryanairв Минске, заявил, что у него нет официальной информации об обвинениях, однако он не исключает, что это часть давления со стороны США перед рассмотрением в ICAO отчета об инциденте и жалобы Минска на ограничения в авиационной сфере.

«Вообще, я расцениваю это как полную чушь <...> Вполне возможно, что 31 (января) планируются дебаты по поводу доклада ICAO и это какая-то часть давления, чтобы спровоцировать на какие-то поступки, шаги, действия. Это, как минимум, некрасиво, несолидно, некорректно, переходит рамки здравого смысла», - заявил Казючиц, которого цитирует РИА «Новости».

«По тем публикациям, которые я прочитал, я пока не понимаю, насколько это все официально, реально, может, чистой воды давление или провокация. Никто меня официально не информировал. Если бы с утра не посмотрел новости, может, об этом и не знал бы», - добавил он.

«Я не чувствую себя виноватым ни в чем», - также сказал замглавы «Белаэронавигации», отметив, что пока не видит необходимости обращаться за юридической помощью в связи с информацией об иске.

Как сообщалось, Минюст США обвинил четырех граждан Беларуси, включая Казючица гендиректора госпредприятия "Белаэронавигация" Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица, а также двух сотрудникам КГБ РБ в сговоре с целью осуществления акта "воздушного терроризма".