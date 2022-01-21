Минюст США обвиняет белорусских чиновников в терроризме из-за самолета Ryanair

Соединенные Штаты предъявили обвинения в воздушном терроризме белорусским чиновникам в связи с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте Министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

Обвинение по одному пункту предъявлено генеральному директору госпредприятия "Белаэронавигация" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности РБ, фамилии которых в документе не приводятся. Им инкриминируется сговор с целью осуществления акта "воздушного терроризма".

Минюст в своем обвинительном заключении, представленном в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, утверждает, что вышеназванные лица сфабриковали информацию о том, что на борту Ryanair была бомба, чтобы задержать находившегося в лайнере "политического активиста".

"На борту бомбы не было. Белорусские власти сфабриковали угрозу, чтобы получить контроль над рейсом и вынудить его изменить курс с Вильнюса на Минск. Данные действия были предприняты белорусскими властями, чтобы служба госбезопасности могла задержать белорусского журналиста и политического активиста, выступавшего с критикой белорусских властей, жившего в Литве и разыскивавшегося белорусским правительством по подозрениям в провоцировании "массовых беспорядков", а также его подругу", - говорится в документе.

Эти действия, отмечается в сообщении Минюста, поставили под угрозу жизни пассажиров самолета, в том числе находившихся на его борту четырех граждан США. Каждому из обвиняемых грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Обвиняемые находятся на территории Беларуси, отмечает Минюст.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая 2021 года приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега. После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией объединения, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.