Власти Беларуси назвали пилота самолета виновником инцидента с рейсом Ryanair

Пилот самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, нарушил инструкции, совершив посадку в Минске, а не в Вильнюсе.

Об этом в эфире белорусского ТВ заявил глава департамента по авиации Минтранса РБ Артем Сикорский.

Комментируя опубликованные в сети записи разговора пилота с диспетчером минского аэропорта, Сикорский заявил, что командиру экипажа передали код чрезвычайного происшествия «красный». «Что значит для летчика код «красный»? Это значит, что он должен приземлиться на ближайшем аэродроме», — сказал он, передает РБК.

По словам Сикорского, на тот момент ближайшим был именно аэродром в Вильнюсе, который находился в 70 км. «Но самолет не думал ни снижаться, ни сбрасывать скорость, чтобы войти в посадочное положение», — добавил он.

Глава департамента задался вопросом, почему литовский пилот на самолете, зарегистрированном в Польше, нарушил инструкцию? «И ведь мы все это время как мантру талдычим: «Дайте нам внутрикабинные переговоры либо переговоры пилота с вильнюсским диспетчером, чтобы понять, почему он полетел в Минск», — продолжил он.

Сикорский назвал абсурдными сообщения о том, что диспетчер консультировался с сотрудником КГБ Беларуси, передавая пилоту код «красный». «Получается, что сотрудник, наоборот, способствовал тому, чтобы самолет полетел в Вильнюс. <...> Самолет мог полететь на базовый аэропорт в Варшаве — по-моему, ближе, чем до Минска, <...> должен был полететь в Вильнюс», — отметил он.

В конечном счете, подчеркнул Сикорский, решение всегда принимает командир экипажа, а диспетчер лишь передает информацию и сопровождает прохождение самолета в выбранный пункт в белорусском воздушном пространстве, обеспечивая безопасную навигацию. Он также обратил внимание, что в тот момент работал не один диспетчер — «решения принимались коллективно: есть старший диспетчер, есть руководитель полетов».

8 декабря газета The New York Times со ссылкой на источники и представителя польской службы безопасности Станислава Зарина сообщила, что диспетчер, бежавший этим летом в Польшу, рассказал о подробностях инцидента с самолетом Ryanair. По словам собеседников издания, он заявил, что угроза взрыва на борту лайнера была заведомо ложной, а экстренная посадка — операцией по поимке Протасевича, организованной белорусской спецслужбой. По словам представителей европейских спецслужб, речь идет о диспетчере Олеге Галегове, который покинул Беларусь в июле.

На следующий день Польша опубликовала запись переговоров диспетчера минского аэропорта и пилота лайнера Ryanair. На ней слышно, что диспетчер и пилот общаются по-английски, однако во время переговоров сотрудника минского аэропорта по-русски консультирует постороннее лицо – сотрудник КГБ.