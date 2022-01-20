Последнее обновление: 20.01.2022 12:43

Лукашенко дважды переболел ковидом, пенеренс на ногах омикрон

Лукашенко признался, что уже дважды переболел «короной», причем второй раз он заразился «омикроном», который перенес «на ногах», потому что это уже, скорее, не коронавирус, а разновидность гриппа.

«Этот омикрон и у нас уже торжественным маршем ходит. Это совершенно другой вирус, если он вирус. Может, я подозреваю, что это просто мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмоний. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, его на ногах перенес и заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», - -заявил сегодня Лукашенко на встрече с губернатором Тывы.

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