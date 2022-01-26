Минздрав РБ поменял порядок оказания медпомощи пациентам с COVID-19

Минздрав Беларуси приказом №75 от 25 января 2022 года внес изменения во временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19.

«В случае положительного результата теста на антиген SARS-CoV-2 у пациента, к которому прибыла контактная бригада, исследование мазков из носоглотки на антиген SARS-CoV-2 выполняется всем совместно проживающим лицам с симптомами острой респираторной инфекции (кашель, насморк, боль в горле и др.) и/или с повышенной температурой тела», - говорится в комментарии Минздрава.

В случае отрицательного результата на антиген SARS-CoV-2 или в случае отсутствия возможности проведения теста на антиген SARS-CoV-2 при наличии клинической картины острой респираторной инфекции у пациента или совместно проживающих с ним лиц, забирается комбинированный мазок из рото-носоглотки на ПЦР;

«Пациенты с инфекцией COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению на дому (с вручением требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции) с использованием средств телекоммуникационной связи до момента исчезновения клинических симптомов инфекции COVID-19», - также говорится в комментарии.