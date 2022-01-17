Минздрав РБ перечислил симптомы ковида удетей

Минздрав РБ сообщил о новых рекомендациях об особенностях оказания медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с коронавирусом, заодно назвав симптомы COVID-19 у детей.

«Наиболее частые симптомы - лихорадка и кашель, из других - могут наблюдаться миалгия, ринорея, головная боль, тошнота/рвота, боли в животе, диарея, потеря запаха или вкуса, одышка. У детей чаще регистрируются желудочно-кишечные симптомы, конъюнктивит, ларингит и фебрильные судороги. Желудочно-кишечные симптомы могут проявляться без наличия респираторных симптомов. Возможны неспецифические кожные проявления», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

«У большинства детей инфекция COVID-19 протекает бессимптомно либо в легкой или среднетяжелой форме клинического течения инфекции COVID-19 и заканчивается выздоровлением в течение одной-двух недель», - сказано в сообщении.

Между тем ведомство признает и возможность тяжелого течения инфекции. Тяжесть ковида у детей зависит от возраста и наличия факторов риска.

«Для детей в возрасте до 9 лет характерны более легкие клинические проявления, редко регистрируются одышка и потеря запаха или вкуса. У детей 10 лет и старше проявления могут быть более выраженными и продолжительными. У детей первого года жизни обычно наблюдается только повышение температуры с легкими респираторными симптомами, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, включая грипп, а также с общими проявлениями, такими как вялость и отказ от еды», отмечает Минздрав.