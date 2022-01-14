Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 713002 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 января 2022 года выросло до 713002 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 5792 человек

Выздоровели и выписаны 705836 (+1312) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1274 человека (5,54% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11295567 (+22984) тестов на коронавирус.