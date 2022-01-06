Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 704907 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 января 2022 года выросло до 704907 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5669 человек

Выздоровели и выписаны 697953 (+1378) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5669 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1400 человек (5,85% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11138815 (+23930) тестов на коронавирус.