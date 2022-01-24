Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 728804 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 января 2022 года выросло до 728804 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5949 человек

Выздоровели и выписаны 721221 (+1640) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1944 человека (12,6% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11502952 (+15431) теста на коронавирус.