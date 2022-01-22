Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 724903 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 января 2022 года выросло до 724903 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5916 человек

Выздоровели и выписаны 717612 (+1856) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5916 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1964 человека (8.35% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11462585 (+23533) тестов на коронавирус.