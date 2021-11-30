Госдеп: США продолжат санкционное давление на Беларусь

Соединенные Штаты во взаимодействии со своими европейскими союзниками продолжат оказывать санкционное давление на Беларусь, власти которой притесняют свой народ и допускают многочисленные нарушения прав человека.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Риге госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Режим Лукашенко, по словам главы американского внешнеполитического ведомства, подавляет свободолюбивые устремления белорусского народа, использует в качестве инструмента влияния миграционный кризис на польско-белорусской границе и узурпирует власть в стране, "поэтому он должен за все это нести ответственность".

"До тех пор пока белорусский режим не откажется от этой политики, мы будем оказывать на него давление, - сказал Блинкен. - Этот режим будет нести ответственность за свои действия".

Госсекретарь добавил, что в настоящее время США и их союзники в Европе формируют очередной пакет санкций, которые будут введены против Минска в дополнение к уже принятым в отношении белорусских властей санкционным мерам.