Участник протестов в Минске приговорен к 4 годам колонии

Суд Московского района Минска приговорил 22-летнего жителя столицы к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Ему предъявлено обвинение на основании ч.2 ст.293 Уголовного кодекса РБ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«…Н. в ночь с 10 на 11 августа 2020 года на пересечении столичных улиц Куйбышева, Сурганова и Л.Беды принял активное участие в массовых беспорядках. Совместно с иными гражданами он возводил баррикады, в том числе путем демонтажа элементов благоустройства придорожной территории. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия не отреагировал», - говорится в сообщении.