Минздрав РБ: 4-я волна коронавируса отступает

Минздрав Беларуси утверждает, что в стране отступает четвертая волна коронавируса, что позволяет ведомству возобновлять оказание плановой медицинской помощи.

«В связи с тем, что 4 волна коронавируса отступает, продолжается перепрофилирование коечного фонда больниц и возобновление оказания плановой помощи», - говорится в сообщении.

«В Минске, а также Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях продолжают проходить дезобработку и возвращаются в привычный режим работы больницы, все РНПЦ также продолжают оказывать плановую помощь», - сообщает Минздрав.

Вместе с тем, ведомство объявило о начале вакцинации против коронавируса детей в возрасте 12-17 лет китайской вакциной Verо Cell.

«Для вакцинации родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию», - предупреждает Минздрав.