Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 687948 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 декабря 2021 года выросло до 687948 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5432 человек

Выздоровели и выписаны 679752 (+1938) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5432 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1654 человека (5,4% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10872829 (+30608) тестов на коронавирус.